Япония обвинила КНДР в нарушении резолюции СБ ООН

Запуск Северной Кореей двух баллистических ракет, одна из которых упала в экономической зоне Японии нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем Токио выражает решительный протест Пхеньяну, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет, одна из которых упала в нашей экономической зоне. Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем мы выражаем решительный протест», – приводит ТАСС слова Абэ.

Он пообещал, что Токио продолжит «тесное сотрудничество с США и международным сообществом по проблеме Северной Кореи».

В среду утром КНДР провела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Напомним, с июля КНДР на регулярной основе проводит пуски ракет малой дальности. В Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.

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