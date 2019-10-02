Япония заявила о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий

Япония готова провести саммит с КНДР без предварительных условий, заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Утром в среду КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении.

«Правительство готово к встрече без предварительных условий. В этой позиции изменений нет. На основе хладнокровного анализа мы будем использовать любой шанс для решения проблем», – передает РИА «Новости» слова генерального секретаря.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявлял, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в эксклюзивной экономической зоне Японии. После этого Япония обвинила КНДР в нарушении резолюции СБ ООН.

Напомним, ранее в среду министр обороны Японии Таро Коно заявил, что Токио считает, что Пхеньян запустил одну баллистическую ракету, которая в процессе полета достигла максимальной высоты 900 км и могла разделиться на две части.

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