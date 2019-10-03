Япония оценила дальность полета ракеты КНДР

Токио считает, что КНДР 2 октября провела запуск баллистической ракеты, способной преодолеть расстояние порядка 2,5 тыс. километров, заявил министр обороны Японии Таро Коно.

«Ракета была запущена под острым углом. В случае запуска по обычной траектории она могла бы пролететь около 2,5 тыс. км. Мы считаем, что это была недавно разработанная ракета подводных лодок средней дальности», – передает ТАСС слова Коно.

Он добавил, что ракета была запущена с моря, но чтобы определить, каким образом это было сделано, требуется дополнительный анализ.

«Это представляет серьезную угрозу для Японии и международного сообщества», – заключил Коно.

Напомним, в среду академия национальной обороны КНДР успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря).

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