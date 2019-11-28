Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет, сообщили японские СМИ со ссылкой на источники в руководстве МИД страны.

Как передает агентство Киодо, протест был заявлен по дипломатическим каналам через посольство Японии в Пекине, передает РИА «Новости».

Тем временем премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония провела заседание Совета национальной безопасности в связи с пусками ракет Северной Кореей.

«Это серьезный вызов мировому сообществу. Мы только что провели заседание Совета национальной безопасности. Мы по-прежнему будем в тесном контакте с США и Южной Кореей, а также со всем мировым сообществом, и приложим все силы для обеспечения безопасности народа», – сказал премьер-министр.

Напомним, ранее в четверг в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи заявили, что Северная Корея в четверг совершила запуск снаряда неустановленного типа. Японская служба безопасности на море также сообщила о пуске ракеты со стороны Северной Кореи и призвала суда к бдительности.

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