Прокуратура проверит не пустивший инвалида караоке-клуб

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16 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

Эрдоган, говоря о геноциде индейцев как части истории именно США, откровенно подставилсяФото: Scherl/Global Look Press
На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой президент Турции заявил, что его страна может официально признать геноцид индейцев в США. О трагедии индейских племен в Америке наслышаны многие. Но означает ли это, что Россия должна последовать примеру Турции? И чем на самом деле является «геноцид индейцев в США» − исторической правдой или пропагандистским штампом?  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как Зеленский стал своим для украинских националистов

Глеб Простаков, журналист
Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...

Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
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У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
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    Названа дата уничтожения Украины

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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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              Прокуратура проверит не пустивший инвалида караоке-клуб

              16 декабря 2019, 10:54

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Прокуратура проверит информацию СМИ о том, что инвалида и его друзей не пустили в краснодарский караоке-клуб, заявили в надзорном ведомстве региона.

              «Прокуратура Западного административного округа Краснодара организует проверку информации (СМИ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

              Инвалиду-колясочнику Евгению Садыму не дали отпраздновать день рождения в краснодарском караоке-клубе, рассказала подруга мужчины Юлия Надеина. По ее словам, друг никогда не был в караоке, поэтому приятели решили устроить ему сюрприз. Сообщалось, что компания опоздала на 30 минут, и вначале администраторы предложили им подождать до полуночи, а затем и вовсе отказались пускать внутрь.

              Администрация клуба сообщила, что провела внутреннее расследование и объяснила, что компания опоздала на полтора часа, а к этому времени бронь уже была снята, и все столы в заведении были заняты.

              Напомним, в сентябре жители Краснодара массово пожаловались на ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница» Министерства здравоохранения края. По их словам, детям приходится лежать в коридоре, а врачи проявляют халатность.


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