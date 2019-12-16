Прокуратура проверит не пустивший инвалида караоке-клуб

Прокуратура проверит информацию СМИ о том, что инвалида и его друзей не пустили в краснодарский караоке-клуб, заявили в надзорном ведомстве региона.

«Прокуратура Западного административного округа Краснодара организует проверку информации (СМИ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Инвалиду-колясочнику Евгению Садыму не дали отпраздновать день рождения в краснодарском караоке-клубе, рассказала подруга мужчины Юлия Надеина. По ее словам, друг никогда не был в караоке, поэтому приятели решили устроить ему сюрприз. Сообщалось, что компания опоздала на 30 минут, и вначале администраторы предложили им подождать до полуночи, а затем и вовсе отказались пускать внутрь.

Администрация клуба сообщила, что провела внутреннее расследование и объяснила, что компания опоздала на полтора часа, а к этому времени бронь уже была снята, и все столы в заведении были заняты.

Напомним, в сентябре жители Краснодара массово пожаловались на ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница» Министерства здравоохранения края. По их словам, детям приходится лежать в коридоре, а врачи проявляют халатность.