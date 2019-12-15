Подаривший чиновникам вазелин депутат назвал это «мягким ходом»

Подаривший главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу вазелин депутат Вадим Булавинов заявил, что это был «очень мягкий ход», так как за такие нарушения раньше он увольнял подчиненных.

«У депутата нет подчиненных, кроме его помощников... Если бы это были мои подчиненные, то я бы тогда устроил разнос. А это был, наоборот, очень мягкий ход. Я за такие вещи вообще увольнял людей», – пояснил Булавинов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что вручил подарок, поскольку это не последний объект, которым занимаются чиновники по федеральной программе. Необходимо, чтобы следующий объект, который будут возводить, построили «без таких мучений».

«Ну это же шутка такая, злая, правда, но все равно... Когда я работал мэром восемь лет... я с подрядчиками работал совсем другим образом. И пинком и пряником. Но без пинка у нас, к сожалению, ничего не делается. Вы, наверное, лучше меня знаете», – заключил Булавинов.

Ранее Булавинов на открытии школы подарил чиновникам баночку вазелина, отметив, что «она им пригодится». Он пояснил, что сроки строительства школы срывались неоднократно.