Депутат подарил главе района вазелин на открытии школы в Нижегородской области

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу на открытии школы.

«Понимая, что скоро сюда может приехать губернатор Нижегородской области, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина, она им пригодится», – сказал Булавинов на открытии, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что ранее сроки сдачи школы в поселке Гидроторф неоднократно сдвигались. В пресс-службе депутата отметили, что ему пришлось обращаться в прокуратуру для того, чтобы ускорить процесс строительства.

«Срыв сроков привел к тому, что начальная стоимость в итоге выросла почти на 80 млн рублей. В качестве напоминания о том, с каким трудом строилась школа, депутат подарил главе администрации района и представителю подрядной организации банку дерматотропного препарата, показанием к применению которого, в частности, является сухость кожи», – сказано в сообщении пресс-службы.

Позже инцидент прокомментировал и председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба.

«Есть ли какое-то обращение губернатора в Госдуму или комиссию? Когда обращение поступит, мы послушаем господина Булавинова, что он имел в виду. Если найдем предмет рассмотрения, рассмотрим на комиссии», – сказал он.

При этом он уточнил, что если что-то в действиях депутата вызвало возмущение, то комитет будет разбираться. «Он (Булавинов) мне письменных или вербальных пояснений не давал. Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения», – добавил Аршба.

Ранее Минтруд напомнил, что госслужащие в России не могут принимать подарки, в том числе от подчиненных, за исключением полученных на официальных мероприятиях, но и их нужно сдавать.