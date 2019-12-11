Минтруд разъяснил чиновникам правила получения подарков

Госслужащие в России не могут принимать подарки, в том числе от подчиненных, за исключением полученных на официальных мероприятиях, но и их нужно сдавать, напомнили в Минтруда.

В преддверии праздников Минтруда направило в федеральные госорганы, высшие органы исполнительной власти субъектов, Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации письма с напоминанием о запрете дарить и получать подарки.

«Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий)», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Там отметили также, что под запрет не подпадают только подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками, но их нужно сдавать. Получение подарка в любых других случаях является нарушением.

В частности, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, в том числе в нерабочее время и даже у подчиненных, которые являются их друзьями.

В Минтруда посоветовали воздерживаться от безвозмездного получения услуг, а также имущества, в том числе во временное пользование, так как «получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено».

В Минтруде напомнили, что нарушение запрета создает условия для возникновения конфликта интересов, а также ставит под сомнение объективность решений, принимаемых госслужащим. Такой проступок влечет за собой ответственность вплоть до увольнения, а если подарок признают взяткой, виновному грозит уголовное преследование.

Напомним, в марте глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, который ей подарил ее молодой человек; она попросила продать машину и инвестировать средства в республику.