Чиновница из Татарстана отказалась от подаренного Porsche

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, который ей подарил ее молодой человек; она попросила продать машину и инвестировать средства в республику.

О подарке Минуллина впервые рассказала телеведущему Леониду Якубовичу, которого пригласили поздравить с 8 Марта женщин, работающих в республиканском правительстве, сообщает «Татар-информ».

Якубович спросил у госслужащей о подарке к празднику, и она призналась, что ей подарили Porsche, однако она не знает, «как его оформлять, потому что ей нельзя».

В ответ ведущий попросил адрес такого щедрого мужчины.

Напомним, по закону госслужащим запрещено принимать подарки дороже 3 тыс. рублей. Дорогие подарки необходимо передавать в государственную собственность.