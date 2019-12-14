Депутат Госдумы объяснил выбор вазелина в качестве подарка главе района на открытии школы

Депутат Госдумы Вадим Булавинов объяснил, почему на церемонии открытия школы в Нижегородской области подарил главе Балахнинского района баночку вазелина.

«Во-первых, сорвали национальный проект на год с лишним. Во-вторых, неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к новому году, через год и два месяца смогли достроить», – сказал Булавинов, передает «Говорит Москва».

Также депутат добавил, что не понимает ажиотажа вокруг вазелина, потому что «у него много разных применений».

Ранее Булавинов на открытии школы подарил чиновникам баночку вазелина, отметив, что «она им пригодится».