Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на продолжение строительства «Северного потока – 2» зимой и весной, пишут СМИ.

Заявка на разрешение продолжать работу в эти периоды была подана в федерального ведомство морского судоходства и гидрографии, об этом сообщил представитель компании-разработчика, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

Планируется, что ведомство рассмотрит заявку в понедельник, 16 декабря.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявлял, что работы по прокладке газопровода «Северный поток – 2» близятся к завершению.

В конце ноября Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» на ее территории. 5 декабря Nord Stream 2 AG сообщила, что возобновила работы по прокладке газопровода.

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