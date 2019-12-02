Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома

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2 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российские врачи пользуются высокой репутацией за рубежомФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег? Подробности...
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Центральная Азия ищет себя между Востоком и Западом

На самом деле, Центральная Азия – регион реально очень спокойныйФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Евразийские Балканы», нестабильный и несущий угрозы регион – этот некогда расхожий образ Центральной Азии устарел. Сегодня страны региона активно налаживают связи между собой и с соседями с Запада и Востока. К такому выводу пришли российские, казахстанские и узбекские политологи и дипломаты – участники круглого стола на площадке газеты ВЗГЛЯД. Успешная интеграция региона может способствовать снижению внутренней раздробленности в Евразии. Подробности...
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Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
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Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужноФото: Thomas Peter/Reuters
Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
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Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

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Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
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СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
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              Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома

              Споры вокруг транзита газа остаются едва ли не главным содержанием российско-украинских политических коммуникаций   2 декабря 2019, 20:10
              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
              Текст: Василий Стоякин

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              Переговоры между Газпромом и «Нафтогазом» относительно транзита российского газа через Украину в Европу явно зашли в тупик. Стороны предъявляют друг другу взаимоисключающие требования. Но если с политической точки зрения аргументы Киева совершенно абсурдны, то чисто коммерческая позиция Украины выглядит, к сожалению для Газпрома, весьма убедительно.

              Политика: абсурд и безумие

              Мы привыкли, что это именно Украина стремится политизировать вопросы газа. И, в общем, основания для того, чтобы так считать, есть – уж очень идиотская у Киева логика. Например, по мнению украинских официальных лиц, «Северный поток» – это плохо, потому что увеличивает зависимость Европы от России. Зато получение Европой российского же газа из украинской ГТС эту зависимость как бы не увеличивает (в реальности к ней добавляется зависимость от традиционно неадекватного украинского руководства и от США, которые стоят за этим руководством). Чтобы доказать истинность своего утверждения, Украина втридорога покупает российский газ в Европе.

              Сейчас в Киеве обсуждаются три политических тезиса, связанных с газом.

              Во-первых, сохранение газового транзита через территорию Украины нужно, поскольку это единственный фактор, останавливающий полномасштабную российскую агрессию. Якобы россияне боятся повредить трубу и сорвать свои планы влияния на Европу. Любопытный момент – в отличие от прошлой администрации, окружение Владимира Зеленского старается этот тезис не озвучивать.

              На самом деле, даже если предположить, что у России есть планы, которые ей приписывают, это полная чепуха – после полноценного наполнения всех построенных «потоков» остается дефицит транзитных мощностей примерно в 15–20 млрд кубометров в год. Так что в ближайшие несколько лет без украинского транзита можно будет обойтись только в том случае, если Европа существенно сократит потребление газа (вероятность этого есть, но она не слишком высока).

              Во-вторых, Украина наверняка использует газовую тему для торга вокруг урегулирования в Донбассе. Предполагается, что, если Украина пригрозит заблокировать транзит, это заставит Меркель согласиться с Зеленским, который не хочет выполнять Минские соглашения в части предоставления хоть каких-то гарантий Донбассу.

              Теоретически такой аргумент имеет право на существование – до сего дня Меркель всегда становилась на сторону украинской власти, которая соглашения не выполняла. Почему бы ей и сейчас не встать на сторону Зеленского, тем более что он действительно может перекрыть трубу?

              В-третьих, считается, что руководители «Нафтогаза» представляют силы, связанные с Демократической партией США, и могут подставить президента Зеленского, который пытается наладить отношения с Россией.

              На самом деле Коболев и Витренко действительно ориентированы на Демпартию США, но вот другие суждения неоднозначны. С одной стороны, у Зеленского все правительство набито «соросятами», ориентированными на Демпартию. С чего вы взяли, что у них там какой-то конфликт? Если уж Коболев или Милованов Зеленского подставят, то не в силу злого умысла, а в силу слабоумия. С другой стороны, а кто вообще сказал, что Зеленский хочет наладить отношения с Россией?

              Экономика: обоснованный шантаж

              Но если политические мотивы Украины выглядят явно бредовыми, то чисто коммерческая позиция «Нафтогаза» является вполне логичной и обоснованной – с точки зрения интересов Киева.

              Газпром предлагает «Нафтогазу» продлить действие старого контракта или заключить новый на год при условии того, что обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже; будет отменено решение Антимонопольного комитета оштрафовать Газпром за «нарушение экономической конкуренции»; будет отозвано ходатайство «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против Газпрома. Кроме того, Газпром предлагает заключить прямое соглашение о поставках газа на Украину с 25-процентной скидкой. При этом цена на газ снизится со 196 до 147 долларов за тысячу кубометров.

              «Нафтогаз» на все эти требования и предложения категорически не соглашается. Еще 25 ноября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что «стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии». Кроме того, Киев ожидает выплаты 2,6 млрд долларов, выигранных в Стокгольме. Относительно исков Коболев ранее констатировал, что «российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти 3 млрд по стокгольмским решениям и отказаться от иска еще на  12 млрд. К тому же Антимонопольному комитету Украины предлагается отказаться от штрафа примерно на 7 млрд долларов».

              Для руководства «Нафтогаза» это неприемлемо. Наоборот – оно заваливает Газпром дополнительными исками с требованиями «компенсировать потерю транзита газа», а общая сумма исковых требований доходит до 22 млрд долларов. Понять мотивы Киева несложно.

              Во-первых, речь идет о большой сумме денег, которые можно потратить, например, на закупку «Джавелинов» и другого оружия для отражения «российской агрессии». В крайнем случае Украина согласна принять в оплату этого долга соответствующее количество газа, напрямую поставленного Россией.

              Во-вторых, когда «Нафтогаз» отсудил у Газпрома 4,6 млрд долларов, Коболев выписал себе премию в размере 7,9 млн долларов. При 22 млрд его премия составит 37,4 млн. Кто ж от таких денег отказывается?

              Известно, что международные суды даже к частным хозяйственным вопросам подходят с точки зрения «Россия всегда виновата». В случае с уже упомянутым арбитражем речь шла о нарушении контракта Украиной, но виновата в этом оказалась Россия. Кстати, что заставляет Россию и российские организации, зная об этом, обращаться к «авторитету» международных судов, совершенно непонятно. А вот почему обращается к ним Украина, как раз понятно – как ни были бы абсурдны требования украинской стороны, они с высокой вероятностью будут удовлетворены.

              Россия, конечно, денег может не дать, зато Коболев получит премию.

              Относительно соглашения о поставках газа – «Нафтогаз» в принципе не против, но считает, что скидки в 25% недостаточно, потому что в таком случае получается «нормальная цена» (почему они так считают, неясно – в Европе цена российского газа в первом квартале была 254 евро). Анонимные телеграм-каналы подсказывают, что «Нефтегаз» хочет скидку в 35%. Тогда газ для Украины будет 127 долларов, что равно цене на газ для Белоруссии.

              Впрочем, это все частности. Главное, чего хочет добиться «Нафтогаз», – гарантий транзита как минимум на 10 лет вперед. Собственно, тут есть полный консенсус – Украине нужны деньги, Европа хочет поддержания штанов киевского режима за счет России, а у России, как мы уже упоминали, есть дефицит транзитных мощностей. Значит, велика вероятность, что стороны договорятся о транзите российского газа через Украину.

              Принципиальный вопрос, однако, в объеме украинского транзита. То есть – договорятся на чьих условиях?

              Россия заинтересована в том, чтобы подавать столько газа, сколько нужно для восполнения дефицита транзитных мощностей и собственного потребления Украины. И делать это до тех пор, пока не войдут в строй дополнительные транзитные мощности. Иначе говоря, речь идет о 15–20 млрд кубометров европейского транзита + 14 млрд импорта (столько Украина закупила в прошлом году) на год-два вперед. Однако использование украинской ГТС выгодно при транспортировке примерно 60 млрд кубометров. В случае меньших объемов теряется прибыль, а главное, снижается давление в трубе, что ведет к невозможности снабжать потребителей на территории Украины. И, разумеется, Украина хотела бы, чтобы максимальный объем газа транспортировался максимально долгое время.

              В 2018 году украинская ГТС транспортировала 87 млрд кубометров газа, получила за это около 3 млрд (около 1% ВВП Украины, который в прошлом году, по оценке МВФ, составил 390 млрд). По имеющейся информации, «Нафтогаз» добивается заключения соглашения, по которому Россия обязалась бы транспортировать не менее 90 млрд кубометров в год (в прошлом году по украинской трубе прошло 87 млрд кубов), что гарантировало бы прибыльность украинской ГТС. Если Украина в результате получит соглашение, по которому будет гарантирован транзит только 60 млрд, это будет уступка, но уступка, Украину вполне устраивающая.

              Как видим, позиция «Нафтогаза» вполне оправданна с экономической точки зрения. А главное – момент для того, чтобы оказать давление на Газпром, выбран очень удачно: «Северный поток – 2» еще не готов, и не будет готов к моменту окончания действующего транзитного контракта. Но даже после его запуска украинский транзит все еще нужен будет России. А значит – переговорная позиция Киева в этой ситуации выглядит более сильной.

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