Киев назвал условие перехода на прямые поставки газа из России

Киев готов согласиться на прямые поставки газа из России, если цена на него не будет политической и сформируется с учетом цен на европейском хабе, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Оржель заявил, что цена на газ не должна быть политической, и это не должна быть скидка, передает ТАСС.

«Это будет четкая цена по европейским индикаторам», – подчеркнул он.

По его словам, следующий раунд консультаций по газу может состояться 5 декабря.

«Для того, чтобы предварительно принимать окончательные решения относительно объемов и сроков, а также компенсации, мы должны четко отработать все технические моменты (...) Как результат стороны сейчас находятся в технических консультациях и в ближайшее время будет переходить вопрос к определенным значительным элементам согласования договора транспортировки и условно поставки (газа на Украину) с компенсацией (...) по арбитражам», – сказал глава минэнерго Украины.

По его словам, Киев примет прямые поставки газа на Украину из России в качестве компенсаций по искам, которые тот выиграл в международных судах, передает РИА «Новости».

«Они (российская сторона) ставят вопрос о поставках (газа) на Украину. Мы, соответственно, ставим вопрос, что есть уже зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей и если это связывается с поставками, то мы примем поставки, связанные непосредственно с компенсацией этих долгов», – заявил Оржель.

Он отметил, что вопрос объемов прямых поставок комплексный, российская сторона фиксирует его «в логике с транспортировкой, но еще раз: договор на транспортировку – это простая матрица, какой срок, какой объем и какой тариф, а договор на непосредственно (поставки) (...) там закладывается компенсация, там закладывается, какое время и какая цена возможна, если нам надо зафиксировать компенсацию».

При этом Оржель уточнил, что в вопросе объемов поставок и их сроков Киев максимально координируется с европейской стороной.

Он добавил, что не исключает проблем в работе ГТС в феврале-марте в случае сильных холодов, если договор на транзит газа не будет подписан.

При этом министр выразил надежду, что сторонам удастся согласовать новый контракт на транзит газа по территории Украины.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз назвал условие отказа от исков к Газпрому на 12,2 млрд долларов.