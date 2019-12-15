Макрон помешал разговору Путина и Зеленского с глазу на глаз

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский далеки от согласия по нескольким вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом... Они, разумеется, используют разную терминологию», – заявил Песков на Первом канале, передает РИА «Новости».

По его словам, президенты беседовали один на один 10-15 минут на саммите «нормандской четверки», но их прервал французский лидер Эммануэль Макрон.

Напомним, на саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран выступили с заявлением в поддержку Минска-2.

Газета ВЗГЛЯД писала об итогах переговоров в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии, в ходе которого прошла первая встреча Путина и Зеленского.