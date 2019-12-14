В Кремле ответили на сообщения о разговоре на повышенных тонах в Париже

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что попытки перевести беседу в ходе саммита «нормандской четверки» в более напряженное русло предпринимались, однако разговор носил рабочий характер.

«Попытки были. Разговор был рабочий», – сказал Песков, отвечая на вопрос РИА «Новости», правда ли, что переговоры проходили на повышенных тонах с украинской стороной, которая пыталась изменить Минские соглашения.

В пятницу замминистра иностранных дел Андрей Руденко, выступая на площадке клуба «Валдай», рассказал, что разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах. Дипломат рассказал, что «какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать» Минские соглашения, однако «твердость нашего лидера это все предотвратила».

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Напомним, Украина настаивает на том, что контроль над российской границей в Донбассе должен быть передан Киеву до выборов в Донбассе, однако это противоречит Минским соглашениям. На саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран выступили с заявлением в поддержку Минска-2.

Президент Владимир Путин после саммита «нормандской четверки» в Париже прокомментировал возможность закрытия границы военными Украины. Российский лидер подчеркивал, что в Донбассе после этого «может начаться Сребреница».

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