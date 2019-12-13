В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но российская сторона действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, выступая на площадке клуба «Валдай».

Руденко заявил, сославшись на участников дискуссии, что «разговор был на повышенных тонах» и «какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать документ», однако «твердость нашего лидера это все предотвратила», передает РИА «Новости».

По его словам, удалось добиться главного – подтверждения со стороны украинского президента Владимира Зеленского приверженности Минским соглашениям.

«Потому что те сигналы, которые он направлял до этого, когда он, с одной стороны, говорил, что он уважает Минск, с другой – полностью отвергал некоторые его аспекты, все это наводило на очень неприятные выводы. Тем не менее в принятом документе говорится, что Минск является основой регулирования, и украинцы под этим подписались», – заключил Руденко.

Он подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось «вскрыть» Минск-2 на саммите в Париже, «заменив его «Минском-3», убрать в первую очередь ссылки на изменения в конституции и вопрос с контролем над границей».

По словам Руденко, удалось достичь главного – «добиться от Зеленского приверженности Минским соглашениям».

«То, с чем Зеленский ехал в Париж, во многом ему этого сделать не удалось», – отметил замглавы российского МИД.

Напомним, на саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран выступили с заявлением в поддержку Минска-2.

Затем президент Владимир Путин прокомментировал возможность закрытия границы военными Украины. Он подчеркивал, что в Донбассе после этого «может начаться Сребреница».