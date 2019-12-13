ЦБ отозвал лицензии у страховщика российских космических аппаратов

Банк России отозвал у страховой компании «Орбита» лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования, говорится в сообщении регулятора.

В материалах ЦБ отмечается, что лицензии отозваны в связи с неустранением «Орбитой» в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 1 декабря 2019 года действия лицензий на осуществление страхования, передает ТАСС.

Речь идет о неоднократном нарушении в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

«Орбита» основана в Москве в 1992 году как специализированная страховая компания, одним из учредителей которой стал Московский Институт Теплотехники – разработчик и создатель уникальных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Булава».

На сайте организации указывается, что в 2000 году «Орбита» стала «страховщиком всего спектра космических аппаратов (военных, навигационных, метеорологических), таких как «Горизонт», «Экспресс», «Галс», «Молния». «Радуга», «Сич», «Комета», «Astra», Inmarsat», а также «ракет тяжелого и среднего класса «Протон» и «Молния» отечественных и зарубежных производителей».

В 2005 году компания стала «постоянным страховщиком крупнейших предприятий-производителей ракетно-космической техники (НПО имени Лавочкина, Воронежский механический завод, ГОКБ «Прожектор», ОКБ «Вымпел», ПО «Полет» и другие)».

В данный момент это универсальный страховщик, получивший лицензии на страхование транспорта, грузов, имущества, урожая и животных, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, гражданской ответственности, финансовых и предпринимательских рисков, передает РИА «Новости».

По итогам 2018 года «Орбита» собрала 160 млн рублей премии, показав рост по этому показателю на 219,6%.