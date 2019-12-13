Депутат нашел доказательства нарушения США договора РСМД

Успешные испытания баллистической ракеты, на создание прототипа которой ушло девять месяцев, подтверждает, что США нарушали положения ДРСМД, поскольку за этот срок создать ракету невозможно, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Россия еще раз призывает США к выполнению договора, заявил РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Это еще раз показывает, что американцы лукавят, когда обвиняют Россию в невыполнении. Они сами подтвердили прямо, что не выполняли действие этого договора. Нельзя ракету с нуля создать за девять месяцев и испытывать. Нет такой возможности. Есть производственные циклы. И чтобы от теории перейти к практике нужны года, а не девять месяцев», – заметил он.

«Российская Федерация призывает еще раз вернуться американскую сторону к соблюдению, к выполнению договора о ракетах средней и меньшей дальности», – добавил он.

Кроме того, напомнил Красов, действие договора приостановлено, поэтому России сейчас ничего не мешает также создавать и испытывать ракеты подобного класса.

Он отметил, что если Евросоюз действительно озабочен безопасностью в Европе, то они откажутся от размещения подобного типа ракет.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер объявил об успехе первых испытаний американской баллистической ракеты, которая прежде была запрещена договором России и США о ракетах средней и меньшей дальности.

ДРСМД утратил силу 2 августа в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора. В августе США успешно испытали крылатую ракету, ранее запрещенную договором РСМД. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.

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