Пентагон похвастался успешным испытанием запрещенной ДРСМД ракеты

Глава Пентагона Марк Эспер объявил об успехе первых испытаний американской баллистической ракеты, которая прежде была запрещена договором России и США о ракетах средней и меньшей дальности.

«Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office, SCO – прим. ВЗГЛЯД) успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам шефа Пентагона, работа по созданию прототипа ракеты, готового к пуску, заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) December 12, 2019

Напомним, в четверг американские военные выполнили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования в направлении Тихого океана. В тот же день в Пентагоне сообщили, что американская баллистическая ракета наземного базирования пролетела в ходе состоявшегося испытания более 500 км.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после испытания США прежде запрещенной ракеты призвал срочно заключить новое соглашение о контроле над вооружениями. Об этом сообщил представитель генсека Фархан Хак.

ДРСМД утратил силу 2 августа в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора. В августе США успешно испытали крылатую ракету, ранее запрещенную договором РСМД. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.

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