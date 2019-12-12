США испытали баллистическую ракету средней дальности

В четверг американские военные выполнили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования в направлении Тихого океана, сообщил Пентагон.

«В настоящее время мы проводим анализ результатов испытания», – передает «Интерфакс» сообщение Пентагона.

В ноябре американские СМИ писали, что США собираются испытать до конца года баллистическую ракету дальностью примерно 3-4 тыс. км, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В октябре США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года. Россия неоднократно указывала, что США еще до выхода из ДРСМД начали разработку запрещенных договором ракет.

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