США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности

Соединенные Штата начали консультации с Токио по поводу размещения на территории Японии ракет средней дальности после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание «Асахи».

По словам неназванного американского военного чиновника, «18 октября представитель США высокого ранга прибыл в Японию, чтобы встретиться с представителями оборонного ведомства, МИД, а также национального Совета безопасности», передает ТАСС.

Источник утверждает, что тема размещения американских ракет средней дальности «стояла в повестке дня».

Накануне министр обороны Сергей Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе.

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