Пентагон раскрыл детали испытаний баллистической ракеты

Американская баллистическая ракета наземного базирования пролетела в ходе состоявшегося в четверг испытания более 500 км, говорится в заявлении пресс-службы министерства обороны США.

В документе говорится, что речь идет о «прототипе баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации», передает ТАСС.

Ракету выпустили с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния примерно в 08.30 по местному времени (19.30 мск). Ее полет проходил над Тихим океаном.

«Испытывавшаяся ракета стартовала со стационарного пускового стенда и упала в открытый океан, пролетев более 500 км. Собранные в результате испытания данные и извлеченные уроки будут использованы при разработке будущего [ракетного] потенциала промежуточной дальности министерства обороны [США]», – говорится в заявлении.

Напомним, американские военные выполнили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования в направлении Тихого океана.

При этом ранее предполагалось, что США могут осуществить в четверг на базе Ванденберг испытание баллистической ракеты средней дальности, разрабатывать которые России и США до недавних пор запрещал двусторонний Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это соглашение утратило силу 2 августа в связи с выходом из него Соединенных Штатов.

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