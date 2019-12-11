Продюсер «Грибов» Бардаш попал в базу «Миротворца» после интервью Дудю

Украинского продюсера Юрия Бардаша, известного в том числе в качестве солиста группы «Грибы», внесли в базу «Миротворца» после того, как он в интервью Юрию Дудю высказался о ситуации в Донбассе.

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», – приводит «Страна» сообщение «Миротворца».

Напомним, в интервью Дудю Бардаш заявил, что на Украине наблюдает «максимальный беспредел» в последние пять лет, раскритиковал Киев за давление на русскоязычных людей, а также за героизацию нацизма.

Отметим, что «Миротворец» накануне заявил об ограничении доступа к своим данным. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о смене формата деятельности украинской «машины ненависти».