Продюсер группы «Грибы» рассказал об отношении к войне в Донбассе

Украинский продюсер Юрий Бардаш, известный по работе с группами Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы», в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал, как относится к войне в Донбассе и к ситуации на Украине в целом.

«У меня душа болит за мой регион, за людей, которые попали в замес. Конечно, болит душа за людей», – сказал он в интервью, опубликованном на YouTube-канале «вДудь», комментируя войну в Донбассе.

Бардаш добавил, что не знает, как относится к ЛНР, но его интересуют люди, которые там живут.

«К ним я отношусь прекрасно, и всегда буду относиться к ним хорошо, потому что это люди, с которыми я вырос. Их нравы мне знакомы и понятны, это мои люди», – заявил он.

Продюсер заявил, что на Украине наблюдает «максимальный беспредел» в последние пять лет.

«Сейчас отменили все русские школы. В Украине 50, 45, 60% русскоговорящих людей, которые выросли, родились и впитали русский язык. Это их родной язык, хотя родная страна – Украина. Чувствуется очень жесткое давление на этих людей. Что-то хочешь сказать – и ты сразу сепаратист, ты сразу ватник», – заявил он.

Бардаш добавил, что на Украине сейчас другие герои – не те, кто победил в Великой Отечественной войне, а те, кто помогал фашистам, которые приходили на Украину.

Юрий Бардаш родился в Алчевске Луганской области. Был солистом украинской группы «Грибы», известной по песне «Тает лед».