Украинская «машина ненависти» меняет формат

Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины - сайт под циничным названием «Миротворец» - меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского?

Казалось бы, что общего между гражданской войной и ядерным реактором? Принцип действия: самоподдерживающаяся цепная реакция. Никакая гражданская война не может длиться вечно, если ее не подпитывать, не создать специальные институты, стравливающие участников конфликта. Одной из таких организаций в свое время стал украинский интернет-ресурс «Миротворец».

«Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 на радость чудовищам от медиаб**дства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», – такую новость сегодня утром разместили редакторы сайта.

Правда, в данном случае закрытие скорее означает, что ресурс попросту уберут из всеобщего доступа.

Кое-что оставим

Большинство привыкло воспринимать «Миротворец» как базу данных, перечень людей, враждебных постмайданной Украине. Однако это не совсем и не только база. За годы работы «Миротворец» запустил еще ряд проектов: собственные новости, радио «Миротворец», проект IDentigraF – автоматизированную система анализа фотографий и распознавания лиц. Это чем-то похоже на систему, работающую в московском метро. Правда, там она помогает обнаруживать находящихся в розыске преступников, а «миротворцы» с ее помощью добавили к своей текстовой базе данных еще и изображения.

И вот как раз они-то продолжат работать без помех и из открытого доступа не пропадут.

Кстати, для попадания в списки «Миротворца» даже не нужно быть «сепаратистом», топовым российским политиком или тележурналистом. В свое время в число врагов Украины умудрились записать даже итальянского певца Аль Бано. И жену Владимира Зеленского. Правда, в отличие от многих других, пробыла она там всего несколько дней – до объявления результатов второго тура выборов президента. Потом стремящиеся деанонимизировать всех и вся (но сами анонимные) «миротворцы» трусливо удалили ее страничку со своего сайта.

Но даже за это им не «прилетело», хотя логично было бы ожидать.

История закрытий сайта

Закрыть «Миротворец» пробовали уже давно и неоднократно. Впервые такое требование прозвучало еще в 2015 году. Тогда на сайте были опубликованы адреса и телефоны писателя и журналиста Олеся Бузины и экс-депутата ВР Олега Калашникова. Оба были убиты. Но, несмотря на очевидную связь публикации и убийств, сайт продолжил работу: несколько часов оффлайна вряд ли стоит считать серьезным последствием.

Менее известно то, что к тому времени силовые структуры Украины уже использовали «Миротворец»: попадание на сайт в конце 2014 – начале 2015 гг уже было достаточным поводом для задержания СБУ. Также известны случаи проверки людей по базе «Миротворца» при пересечении ими границы Украины. Поэтому неоднократные воззвания уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской вряд ли стоит считать реальным стремлением помешать разжигателям ненависти. И даже убийства Калашникова и Бузины в этом смысле скорее не помешали сайту, а стали для него бесплатной рекламой.

Первый серьезный «залет» случился уже в 2016 году, когда «Миротворец» начал публиковать данные журналистов, обращавшихся за аккредитацией к органам власти ЛДНР. Так на миротворце оказался весь спектр мировой прессы: Би-би-си, Reuters, Le Monde, Forbes – всего около 2000 журналистов не из Украины и России. После этого украинские власти начали получать периодические намеки разной степени категоричности о том, что ресурс необходимо прикрыть.

В результате в мае 2016-го состоялось первое «закрытие «Миротворца». «Принимая во внимание реакцию, которую вызвала публикация списка журналистов, аккредитованных... «ДНР», требованиями Уполномоченной по правам человека Валерии Лутковской, а также вечно обеспокоенного и озабоченного Евросоюза, а также антиукраински настроенных журналистов Украины во главе с заместителем министра информационной политики Украины Татьяны Поповой, Центр «Миротворец» принял непростое решение о закрытии сайта», – заявляли тогда его создатели. Упомянутая замминистра, кстати, сразу же ответила, что она обеими руками за «Миротворец» и просит лишь убрать с сайта списки журналистов, потому что это «...вредит интересам Украины».

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Позднее с призывами прекратить деятельность сайта к Украине обращались Германия (в 2018-м туда внесли экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера) и мониторинговая миссия ООН по правам человека. «Парламент не может принимать участие в таких процессах – закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде», – ответил на этот призыв в октябре спикер ВР Дмитрий Разумков.

Не закрыть, а прикрыть

Теперь получается, что такие полномочия у кого-то появились. Учитывая, что и сами создатели «Миротворца» о них предпочли не упоминать, делается это неофициальными путями. Т.е. никто не изымет сервера, никто не запретит в судебном порядке украинским хостерам предоставлять мощности для размещения «зеркал». Наконец, никто не привлечет организаторов «Миротворца» к ответственности. Это было бы странно, учитывая, что с самого начала курировавший их Антон Геращенко при новом президенте вырос до замминистра внутренних дел (хотя при Порошенко был просто советником). Машину ненависти и расчеловечивания никто не собирается уничтожать, ее просто поставят подальше в гараж. Украинцы вообще известны своей запасливостью.

Причина такого прикрытия лежит на поверхности: встреча в нормандском формате. Особых результатов от нее ждать, конечно, не стоило – учитывая антикапитуляционные протесты в Киеве. Однако прикрыть откровенно заколебавший половину планеты ресурс – это то немногое, что Зеленский может сделать, не рискуя спровоцировать третий майдан. И когда во время следующей встречи ему вновь попеняют, что Украина саботирует мирный процесс, он гордо заявит: «Ну как это саботируем, вон, даже «Миротворец» закрыли». Вполне изящно.

Алексей Столяров («Лексус») и вовсе считает, что никакого закрытия не будет (мол, это только «грамотная уловка»), а команда «Миротворца» таким образом популяризирует ресурс и нагоняет посещаемость. Впрочем, тут все уже сказала замминистра информационной политики еще в мае 2016 года: закрытие «Миротворца» вредит интересам Украины.