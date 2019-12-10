В ГИБДД заявили о нехватке сотрудников

В Госавтоинспекции не хватает сотрудников для решения задач, поставленных перед ведомством, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

Он отметил, что на данный момент штатная численность сотрудников ГИБДД составляет 90 тыс. человек, передает ТАСС.

В октябре СМИ сообщали, что в нескольких российских регионах началось сокращение штатной численности сотрудников ГИБДД.