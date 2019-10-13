Сокращение сотрудников ГИБДД началось в России

В нескольких российских регионах проводится сокращение штатной численности сотрудников ГИБДД, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как заявил источник ТАСС «центральный аппарат затронут не будет». Ожидается, что сократят около 2 тыс. «штатных единиц».

Сокращение проводится в связи с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД.

Источник заверил, что на работе ГИБДД «сокращения не скажутся».

В июле Генпрокуратура раскритиковала ГИБДД. Перед этим МВД опровергло расширение полномочий сотрудников ГИБДД.