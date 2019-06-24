В МВД опровергли расширение полномочий сотрудников ГИБДД

МВД не собирается расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции и отказываться от административного ареста.

«Распространенные в СМИ предложения в части расширения полномочий сотрудников Госавтоинспекции и упразднения отдельных видов административных наказаний не являются официальной позицией Министерства внутренних дел РФ», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Там добавили, что прозвучавшие на форуме к 45-летию образования Научного центра безопасности дорожного движения МВД доклады и суждения носили дискуссионный характер.

Также в МВД отметили, что СМИ исказили смысл предложенных для обсуждения докладов и осветили выступления на форуме фрагментарно.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что МВД предлагает расширить полномочия сотрудников ГИБДД, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав.