Генпрокуратура раскритиковала ГИБДД

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил, что улучшить ситуацию с безопасностью на российских дорогах мешает далекая от совершенства деятельность контролирующих органов, в том числе ГИБДД.

«К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов», – передает РИА «Новости» заявление Буксмана, сделанное в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Он отметил, что ГИБДД ослабила контроль за содержанием дорог.

«Не во всех регионах организована деятельность по привлечению к административной ответственности юридических лиц в связи с неисполнением ими указанной обязанности», – заявил замгенпрокурора, упомянув в связи с этим Кировскую, Костромскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую и Смоленскую области.



Среди других нарушений сотрудников ГИБДД Буксман отметил «повсеместное игнорирование норм КоАП» и несоблюдение процессуальных прав граждан.

«С серьезными нарушениями законодательства осуществляется работа органов Госавтоинспекции по принудительному взысканию наложенных штрафов», – сказал замгенпрокурора.



По словам Буксмана, недовольство россиян вызывает и деятельность ГИБДД в части несвоевременного снятия запретов на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств должников, с которых ранее ограничения были сняты.

Напомним, 24 июня 2019 года в МВД опровергли расширение полномочий сотрудников ГИБДД.