Российские шахматисты собрались выступать на турнирах под флагом страны

Отечественные шахматисты будут выступать на международных соревнованиях, проводимых в России, под российским флагом, гимном и с гербом на форме, заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

«На международных соревнованиях любого уровня, которые запланированы в России, наши шахматисты будут выступать с гербом страны, под национальным флагом и с гимном», – передает ТАСС слова Филатова.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

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