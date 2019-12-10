Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года в Екатеринбурге, заявил адвокат семей погибших Дмитрий Ушаков.

«Да, задержали. Что-то больше станет ясно, когда будет мера пресечения», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.

В региональном управлении СК и областном главке МВД пока от комментариев по делу отказываются.

Напомним, летом 2018 года на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» были обнаружены две девушки с травмами головы. Одна из них была жива, однако врачи не смогли ее спасти.

2 декабря Следственный комитет по Свердловской области опубликовал видео с изображением подозреваемого в убийстве девушек.