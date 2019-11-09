Украина и ДНР начали отвод сил от линии соприкосновения в районе Петровского

Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) начали синхронный отвод сил на участке у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Петровское.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) «приветствует начало отвода, зафиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, вооружения и вооруженных лиц за пределы участка разведения», передает ТАСС.

В субботу в 13.00 представитель Народной милиции ДНР выпустил сигнальную ракету белого цвета в районе Петровского, чем была обозначена готовность приступить к отводу войск, передает Донецкое агентство новостей.

Затем украинская сторона также запустила белую сигнальную ракету.

Ополченцы ДНР покидают свои позиции в районе населенного пункта, бойцы грузятся в автомобиль, передает РИА «Новости».

На месте разведения сил и средств находятся руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.

Напомним, условием для проведения саммита является разведение сил и сторон на всех участках, однако Киев в начале ноября сорвал этот процесс в Петровском, а до этого сильно затянул отвод сил в Золотом.

Ранее сообщалось, что Берлин добивается проведения «нормандского саммита» в ближайшие недели. До этого в Кремле опровергли сведения о проведении нормандского саммита 15 ноября.

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