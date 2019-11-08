Немецкая партия заявила о «неприемлемом акте агрессии» США

Депутаты немецкой партии «Альтернатива для Германии» обратились к Федеральному правительству страны с просьбой принять меры для защиты проекта «Северный поток – 2» от санкций США.

«Немецкий бундестаг призывает правительство ФРГ принять все необходимые встречные меры, чтобы защитить от санкций США европейские фирмы, участвующие в проекте «Северный поток – 2», – говорится в документе, передает RT.

Парламентарии также призывают власти Германии при возможных негативных последствиях санкций профинансировать проект из Банка развития страны, чтобы избежать удорожания и задержек строительства газопровода.

Кроме того, депутаты просят правительство защититься от политического давления США. «Для США речь идет не о чем ином, как об их экономических и финансовых интересах. Они хотят агрессивными методами навязать свой дорогой и сомнительный в экополитическом плане газ, добытый методом фрекинга, Германии и Европе. Эта политика не соответствует рыночной экономике и конкуренции, за которые ратуют сами США, а представляет собой неприемлемый акт агрессии. Немецкое правительство должно защищаться от политического давления США», – отметили в партии.

Отметим, что немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон о применении поправок к газовой директиве ЕС для обхода ограничений на «Северный поток – 2». Также сообщалось, что Германия решила обойти ограничения директивы ЕС на «Северный поток – 2» при помощи специального закона.

30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. После этого ЕК потребовала от «Северного потока – 2» соблюдать законодательство ЕС.

Весной ЕС принял обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов. Под эти правила должен попасть и «Северный поток – 2», который начал строиться до того, как директива была принята.

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