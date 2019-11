Нафтогаз перечислил европейских поставщиков газа вместо Газпрома

«Нафтогаз» закупит топливо у европейских компаний на средства, привлеченные от Европейского банка реконструкции и развития в рамках размещения еврооблигаций, сообщили в компании.

«По этому проекту Нафтогаз может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор», – сообщается на сайте «Нафтогаза».

Отмечается, что 11 европейских поставщиков газа прошли предварительную квалификацию и получили право участвовать в тендерах на закупку газа.

Среди них французская компания ENGIE SA, чешские CEZ a.s и Alpiq Energy SE, немецкие Uniper Global Commodities SE и RWE Supply and Trading GmbH, британские GHG Emissions Traders and Consultants Ltd, EDF Trading Limited и Shell Energy Europe Ltd, и швейцарские MET Gas and Energy Marketing, Axpo Solutions AG, DXT Commodities SA.

Ранее «Нафтогаз» объявил о готовности к зиме без транзита российского газа. При этом в сентябре в компании предупреждали, что ряд городов зимой может остаться без отопления.

Сообщалось, что европейские газовые операторы зарабатывают от 42 до 100 долларов за реверс 1 тыс. кубометров газа на Украину. Еще летом прошлого года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что на Украине нет никакого реверса газа из ЕС, «это российский газ».

