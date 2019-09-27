Ряд городов Украины оказался под угрозой отсутствия отопления зимой

«Нафтогаз» опубликовал список компаний, из-за долгов которых целый ряд населенных пунктов Украины может остаться без отопления зимой.

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», – сказано на сайте «Нафтогаза».

Список должников включает 116 компаний, а всего организаций, предоставляющих услуги централизованного отопления, 1316.

Отмечается, что в перечень должников попали компании, обслуживающие Киев, Кривой Рог, Винницу, Одессу, Харьков и другие города Украины. Наиболее высокий риск срыва отопительного сезона в Смеле Черкасской области и в Червонограде Львовской области.

Однако ранее глава «Нафтогаза» отмечал, что Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону.

Газета ВЗГЛЯД разбирала заявление главы компании и экспертов, которые считают, что Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима.