Нафтогаз заявил о готовности к зиме без транзита российского газа

Украина готова к отопительному сезону 2019-2020 годов, даже если будет полностью прекращен транзит российского газа, заявил первый замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома.

«Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа ... любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон», – заявил Перелома, передает УНИАН.

Он отметил, что ранее «Укртрансгаз провела серию учений, на которых моделировались различные сценарии с поставками газа, в том числе вариант полного прекращения транзита российского топлива.

В настоящее время в подземных хранилищах газа Украины находится около 21,7 млрд кубометров голубого топлива, против 17 млрд кубометров в прошлом году на эту дату.

Между тем, 27 октября Нафтогаз опубликовал список компаний, из-за долгов которых целый ряд населенных пунктов Украины может остаться без отопления зимой.

Газета ВЗГЛЯД разбирала заявление главы компании и экспертов, которые считают, что Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима.