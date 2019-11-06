В армии рассказали о специфике войн будущего

Война в современных условиях будет отличаться динамичностью и уходом от прямых масштабных боев, окопных сражений больше не будет, считает командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Сергей Чеботарев.

«Вооруженные конфликты последних лет показывают, что современная война будет отличаться динамичностью, высокой технологичностью, уходом от прямых масштабных боев», – заявил Чеботарев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, окопной войны в классических формах, как мы привыкли видеть в фильмах о Великой Отечественной войне, вероятно, больше не будет.

Чеботарев также рассказал, что в обучении войск объединения ВВО используются новые формы и методы, в том числе практическую скоростную стрельбу и занятия в единой тактической обстановке, по единому замыслу. Кроме того, в подразделении отрабатываются новые способы эффективного применения снайперов, гранатометчиков и военнослужащих других специальностей, которые позволят нанести условному противнику максимальный урон.

Ранее сообщалось о влиянии, которое оказала сирийская операция на развитие российского вооружения. В частности, модернизации подверглись с учетом опыта действий в этой стране боевые вертолеты.