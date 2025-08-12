  • Новость часаРоссийские войска перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в ДНР
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    12 комментариев
    12 августа 2025, 08:54 • Экономика

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые корпорации отменили похороны нефти

    Конец нефтяной эры признан ошибочным
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту - не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось?

    Мировые нефтяные гиганты такие, как BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies, которые много лет делали ставку на возобновляемые источники энергии и вкладывали туда огромные инвестиции, теперь передумали и стали уделять больше внимания поиску новых месторождений традиционных нефти и газа. Они это указывают в своих отчетах о доходах.

    Все это говорит о смене глобального тренда. Почему же мировые корпорации снова поверили в нефть, хотя до этого ее фактически похоронили, сделав ставку на ВИЭ?

    Например, BP в 2020 году в рамках прогноза развития мировой энергетики до 2050 года, уверяла, что пик спроса на нефть в 100 млн баррелей в сутки уже был достигнут в 2019 года, и он больше никогда не восстановится до уровня, который был до пандемии COVID-19.

    Однако они просчитались в своих прогнозах: после пандемии мир не пересел повально на электромобили, и нефтяная эра еще не закончилась. Возобновляемые источники энергии не смогли так быстро выстрелить и заместить традиционные углеводороды, как хотелось бы инвесторам. Тогда как потребление энергии в мире после пандемии восстанавливается. И где же брать эту энергию?

    По данным Wood Mackenzie, более медленный переход на возобновляемые источники энергии может привести к увеличению спроса на нефть на 5% в год. Ожидание роста спроса вызывает опасения, что отрасль окажется не готова из-за многолетнего недофинансирования.

    Существует «огромная потребность» в дополнительных запасах нефти и газа, заявила Джессика Чиосек, руководитель отдела геологоразведочных исследований в Северной и Южной Америке компании Wood Mackenzie. По ее словам, в начале десятилетия отрасль пренебрегла геологоразведкой, сосредоточившись на переходе на зеленую энергию, а теперь пытается наверстать упущенное.

    Самый резкий поворот произошел в компании BP. С 2021 году она потратила целых 15 млрд долларов на возобновляемую энергетику. Но в феврале компания объявила о резком увеличении инвестиций в нефтегазовый сектор.

    BP планирует пробурить 40 разведочных скважин в течение трех лет и недавно сделала крупнейшее за 25 лет открытие у берегов Бразилии. Выступая на этой неделе перед аналитиками, генеральный директор BP Мюррей Окинклосс назвал недавнюю серию из десяти открытий исторической.

    Компания Chevron также меняет курс. Несколько лет она сокращала инвестиции в сланцевую добычу, в итоге в прошлом году ее запасы нефти сократились до 9,8 млрд баррелей — самого низкого показателя за более чем десять лет. В августе генеральный директор компании Майк Вирт заявил, что он «недоволен результатами геологоразведочных работ за последние несколько лет», и еще с прошлого года добавили новые места для геологоразведки.

    Глава ExxonMobil Даррен Вудс сказал, что геологоразведка — это «беговая дорожка, на которой мы должны оставаться». На днях компания подписала соглашение об изучении четырех морских участков в Ливии и готовится возобновить геологоразведочные работы в Тринидаде и Тобаго после двухдесятилетнего перерыва. TotalEnergies получила новые разрешения на геологоразведку в США, Малайзии, Индонезии и Алжире. В Shell присматриваются к Мексиканскому заливу, Малайзии и Оману.

    Почему мировые нефтяные гиганты стали так активно вкладываться в ВИЭ в ущерб традиционным углеводородам?

    «Во-первых, многие из них действительно верили в то, что возобновляемая энергетика будет активно развиваться и никто не хотел стать «Поларойдом». Это знаменитая история, когда Polaroid выпустил фотоаппарат с мгновенной печатью фотографий, и все решили, что за этим будущее, а в итоге развитие пошло по пути цифровых фотографий, и Polaroid сильно сдал позиции и обанкротился. Так и нефтяники не хотели остаться на обочине истории, и пропустить новый виток революции. Они вкладывали в новый тренд - развитие ВИЭ, полагая, что за этим будущее», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Во-вторых, если бы нефтяные компании игнорировали мировой тренд на ВИЭ, то это нанесло бы им огромный имиджевой и финансовый ущерб. Крупным публичным компаниям важно учитывать общественное мнение, так как их акции торгуются на бирже, а их руководству важно демонстрировать эффективность в виде роста капитализации и стоимости акций.

    Если бы, например, BP сказала что, ваша зеленая энергетика - это все ерунда, то ее акции стали бы падать. Поэтому они с радостью инвестировали в ВИЭ»,

    - отмечает собеседник.

    Но в итоге все оказалось наоборот: крен в сторону ВИЭ привел к потерям. «Массовое сокращение инвестиций в добычу углеводородов создало риск возникновения дефицита нефти. Адепты энергоперехода пугали, что не надо вкладывать в традиционную энергетику, потому что потребление снизится, вы через пять лет столкнётесь переизбытком предложения на нефтяном и газовом рынке, и не вернете своих инвестиций. Но в реальности все наоборот: из-за того, что стали меньше инвестировать может возникнуть дефицит предложения углеводородов, потому что потребление не снижается», - говорит эксперт ФНЭБ.

    Однако эйфория прошла и все поняли, что возобновляем энергетика - это все-таки дорого и долго. «Переход будет вовсе не ускоренным, а затянется. И зеленая энергетика приносит меньше денег, чем традиционная. А насчет водородной энергетики и вовсе были слишком завышенные ожидания, что сейчас появится водородный автомобиль, водородные трубопроводы, водородные накопители энергии и т.д., а оказалось, что все эти проекты никому не нужны, все планы разрушились», - отмечает Юшков.

    Для России, имеющей огромные запасы нефти и газа, охлаждение к возобновляемой энергетики и возврат к реализму, конечно, выгодны.

    «Нефть - это наше конкурентное преимущество, у нас большие запасы. Качество ресурсной базы ухудшается, но так у всех в мире, но у нас есть куда идти, и мы можем добывать много. Более того, Россия является привлекательным местом с точки зрения инвестиций в традиционную энергетику. Не факт, что западные инвестиции вернутся к нам, но есть азиатские компании которые хотят с нами работать и получать нашу нефть. Для Китая мы являемся самым надежным поставщиком, потому что перекрыть наши трубопроводные поставки практически невозможно», - заключает собеседник.

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту - не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось?

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова

    Сразу несколько новых образцов стрелковых вооружений представлены в России и даже уже заказаны Минобороны РФ. Главным отличием и пулеметов, и автоматов концерна «Калашников» от уже привычных вооружений стало возвращение к классическому, послевоенному калибру 7,62. Зачем это сделано и для кого предназначены новые образцы, особенно в контексте идущей спецоперации? Подробности

    Индия приблизилась к статусу сверхдержавы

    Индия стремится стать сверхдержавой. Как заявил министр обороны Раджнатх Сингх, ни одна страна не сможет помешать этим амбициям Нью-Дели. Однако эксперты указывают, что для достижения такого статуса стране необходимо усилить экономическую и военную мощь. Сможет ли Индия реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

«Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

