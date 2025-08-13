Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 км

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пепловый выброс на высоту до 5,5 километра зафиксирован на вулкане Ключевской, передает ТАСС. Согласно данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф пепла протянулся на 302 километра на юго-запад от вулкана.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю уточняет, что для Ключевского установлен «оранжевый» код авиационной опасности, извержение продолжается. За день это уже третий пепловый выброс исполина.

Ключевской – самый высокий действующий вулкан Евразии. Его вершина представляет собой конус с кратером диаметром около 700 метров. На склонах располагаются примерно 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после землетрясения, произошедшего 30 июля.

