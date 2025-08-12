Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

Tекст: Валерия Вербинина

Президент Трамп намерен сделать американскую столицу, как он заявляет, «безопаснее и красивее». Для этого, по его словам, потребуются сущие пустяки: избавиться от бездомных и разобраться с преступниками. Первым предлагается убраться из Вашингтона добровольно, а вторые, наоборот, должны оставаться на месте и ждать, когда за ними придут. «Бездомные должны уехать НЕМЕДЛЕННО, – написал президент США в своем специфическом стиле, выделяя капслоком самые значительные, с его точки зрения, слова. – Мы предоставим вам места для проживания, но ДАЛЕКО от столицы».

Как сообщает «Рейтер», Трамп намерен использовать в Вашингтоне ту же тактику, что и в Лос-Анджелесе во время рейдов против незаконных мигрантов. Прежде всего он приказал усилить местные службы федеральными агентами различных ведомств, включая сотрудников местного ФБР.

Им временно предписано оказывать помощь полиции в борьбе с преступностью на земле, включая попытки угона машин – что, как пишет «Вашингтон Пост», не слишком вдохновляет федералов, которые привыкли трудиться в своих бюро и которые вдобавок не имеют соответствующего опыта. Также в Вашингтон переброшены агенты из других округов, к примеру, из Филадельфии, с той же целью.

Кроме того, Трамп направил в столицу отряды Национальной гвардии. Использовать гвардию ему здесь будет легче, чем в Калифорнии: по закону в столице гвардия подчиняется непосредственно президенту, а не местному губернатору, так что с этой стороны проблем возникнуть не должно. Любопытно отметить, что по иронии судьбы последний раз, когда в Вашингтон вводили отряды Национальной гвардии, имел место во время штурма Капитолия сторонниками проигравшего на тот момент Трампа в январе 2021 года.

По официальным данным организации Community Partnership, которая работает с проблемой бездомных в округе Колумбия, в Вашингтоне насчитывается 3782 человека в статусе бомжей при населении в 700 тысяч человек. Здесь, конечно, возникает вопрос, насколько статистика отражает реальность, равно как и бодрые заявления чиновников, что большинство бездомных находятся в приютах или во временном жилье, а не непосредственно на улице, где обретается лишь около 800 человек.

Другие источники называют общую цифру бездомных в 5138 человек. Некоторые и вовсе утверждают, что власти не могут иметь данных о точном количестве бомжей в городе, так как на службы, которые занимаются этой проблемой, выделяется слишком мало средств.

Нельзя сказать, что действия Трампа являются чем-то новым – так, в СССР практиковали высылку за 101-й километр тунеядцев, рецидивистов и так называемых «антиобщественных элементов», включая попрошаек и дебоширов.

В частности, подобными мерами сопровождалась Московская Олимпиада 1980 года, что на Западе ей всегда ставилось в упрек. Но если что-то делают русские, то это авторитаризм и деспотизм, а если что-то делают американцы, то они в своем праве. Поэтому единственное, что занимает сейчас западные СМИ – удастся ли Трампу договориться с местными властями, которые не в восторге от его действий, нарушающих границы их юрисдикции.

Как только Трамп дал понять, что в столице в плане преступности творится черт знает что, городской полицейский департамент тотчас же выступил с весьма оптимистичным отчетом. И тяжкие преступления за первые 7 месяцев года снизились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и количество преступлений вообще упало аж на 7%, а мэр города Мюриэл Баузер (принадлежащая к демократической партии) прямо заявила, что «в городе нет всплеска преступности».

Однако если все так замечательно, непонятно, почему Стивен Миллер, советник президента по внутренней безопасности, заявил, что в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде».

Кроме того, как сообщают некоторые источники, президента вывело из себя недавнее нападение на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства Эдварда Користайна, у которого пытались отобрать автомобиль и которого сильно избили.

Банда малолетних преступников окружила его и потребовала отдать машину, а когда он отказался, стала его избивать. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы поблизости не проезжал полицейский патруль. Преступники бросились врассыпную, но двое из них все же были задержаны полицией. Перепостив фото окровавленной жертвы, Трамп заявил, что надо вводить взрослую ответственность за преступления с 14 лет, и что «преступность потеряла всякие берега».

Некоторые СМИ, как французский «Монд», намекают, что настоящая проблема Вашингтона заключается в том, что это вотчина демократов с незапамятных времен, и на последних выборах в ноябре Камала Харрис получила тут больше 90% голосов. Ополчившись против местной преступности и бездомных (которые в условиях США далеко не безобидны, потому что нередко это люди с психическими отклонениями и наркоманы), Трамп выбивает у демократов почву из-под ног.

Еще в июле Трамп подписал указ, который позволяет насильственную госпитализацию бездомных с психическими отклонениями и «проблемами из-за использования веществ», как элегантно выражается автор «Вашингтон Пост». Однако наблюдатели уже тогда отмечали, что на практике исполнение указа сталкивается с нюансами местных законодательств, а эксперты называли насильственное лечение «неэтичным и неэффективным». Кроме того, лечение такого рода требует серьезных затрат.

Так или иначе, проблема бездомных существует, и власти демонстрируют явное желание если не решить ее, то хотя бы убрать их куда-нибудь с глаз долой. Уже в прошлом году Верховный суд постановил, что городские власти имеют право запрещать бездомным спать на улицах. Недавно Трамп подписал указ, который упрощает арест бездомных, а также предписал создать в столице подразделение «Безопасный и красивый город», в чьи обязанности помимо борьбы с публичным употреблением наркотиков и вандализмом входит снос палаточных городков бездомных.

Британский «Гардиан», рассуждая о причинах резкого выпада Трампа, предположил, что миллиардеру просто надоело любоваться на палатки бездомных в то время, когда он отправляется по привычному маршруту из столицы в гольф-клуб, расположенный в штате Вирджиния. Также в материале подчеркнуто, что непонятно, какие законные полномочия могут быть у президента для того, чтобы высылать людей из столицы. Власть президента распространяется исключительно на федеральные земли и строения в городе. Однако Трамп упоминал, что его юристы «уже изучают» возможность создания такого закона, который позволит осуществлять над Вашингтоном прямой федеральный контроль.

Как пишет «Вашингтон Пост», защитники бездомных и местные жители раскритиковали угрозы Трампа выслать из столицы бомжей как «бесчеловечные, дорогостоящие и нереалистичные», а одна из бездомных, 67-летняя Дебора Гузби, в ответ на вопрос журналиста заявила, что «этого никогда не будет. Они не смогут вынудить меня уехать отсюда».

Но раз уж Трамп решил взять на вооружение советский опыт со 101-м километром, то ничто не мешает ему взять на вооружение, к примеру, английский опыт – хотя бы закон о бродяжничестве, по которому жизнь на улице являлась уголовным преступлением аж два века, начиная с 1824 года. В июне этого года его решили отменить, но двести лет он все-таки прослужил. И никто даже не заикался о том, что он недемократичный.