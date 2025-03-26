  • Новость часаВ Грузии раскрыли планы Саакашвили развязать войну в Южной Осетии в 2006 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецслужбы Прибалтики испуганы популярной в России поп-музыкой
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    Эксперт: Кишинев задержал Гуцул для вынесения ей очного приговора по надуманному обвинению
    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве
    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном
    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»
    Рютте назвал «самую серьезную угрозу» для НАТО
    ВВП России впервые превысил 200 трлн рублей
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 15:59 • Новости дня

    Трамп предложил способ для борьбы с бездомными

    CBS: Трамп предложил переселять бездомных в лагеря для принудительного лечения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения подходов к борьбе с бездомными в стране, сообщил телеканал CBS.

    Как сообщил CBS, новый план сосредоточен не на предоставлении социального жилья, а на принудительном переселении бездомных в специально организованные лагеря и обязательном лечении психических расстройств и наркозависимости, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала, в предыдущие десятилетия политика США акцентировалась на обеспечении бездомных социальным жильем. Но несмотря на отсутствие официального объявления о смене курса, Белый дом сейчас прорабатывает возможность пересмотра текущих социальных программ. Чиновники заявляют о готовности к нововведениям, которые помогут более эффективно подходить к вопросу лечения психологических проблем и зависимостей среди бездомных.

    Ранее статистика министерства жилищного строительства и городского развития США подтвердила рост числа бездомных в стране до исторического максимума. В сентябре Wall Street Journal сообщала, что количество бездомных в США достигло 550 тыс. человек.

    26 марта 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов

    Трамп раскритиковал ЕС и пообещал минимум исключений для тарифов со 2 апреля

    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что так называемые друзья из Европейского союза оказались для США хуже врагов, пишет Newsmax.

    Президент США отметил, что считает, будто страна была «мягкой и слабой» в экономических вопросах, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов, передает Newsmax.

    По его мнению, пришло время вернуть часть этих денег. Особенно он выделил страны Европейского союза, заявив, что они нанесли США больше вреда, чем враги.

    Трамп заявил о введении жестких тарифных мер, которые начнут действовать 2 апреля. Он подчеркнул, что не планирует делать много исключений.

    «Посмотрите, нас грабили на протяжении 45 лет другие страны», – сказал он.

    Трамп также напомнил о временном приостановлении тарифов для Канады и Мексики, подчеркнув, что это исключение временно и не будет распространяться на другие страны.

    Он добавил, что действия ЕС и Китая в экономической сфере были особенно разрушительными для американской экономики.

    Ранее глава МИД России Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов».

    Напомним, планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

    Коментарии (14)
    25 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Лавров в интервью Первому каналу подчеркнул противоречия между подходами европейских лидеров и администрации США в вопросе вступления Украины в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС. Он отметил, что европейцы настаивают на поддержке Украины и ее интеграции в НАТО и ЕС, несмотря на значительные внутренние проблемы.

    Лавров сообщил, что администрация США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, четко выразила мнение, что сейчас ведутся предварительные переговоры по окончательному урегулированию и что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен обсуждаться.

    По мнению Лаврова, европейцы с жаром требуют поддерживать Украину и не давать ей отступать от европейского и натовского пути, что противоречит позиции США. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что причина такого рвения кроется в ряде европейских внутренних проблем.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

    Коментарии (5)
    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Скандал с «секретным чатом» команды Трампа стал подарком демократам

    Политолог Дробницкий: Враги Трампа в США воспользуются скандалом с «секретным чатом»

    Дробницкий: Скандал с «секретным чатом» команды Трампа стал подарком демократам
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Скандал с обсуждением военных планов США в мессенджере воспринимается демократами как повод «попинать» администрацию Дональда Трампа. Они попытаются монетизировать эту историю, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее главреда журнала The Atlantic случайно добавили в чат, где власти США обсуждали удары по хуситам. В Демпартии призывают начать расследование.

    «Включение Джеффри Голдберга в чат властей США, где обсуждались удары по хуситам, стало следствием политики администрации Дональда Трампа. Команда республиканца не доверяет государственному аппарату, который в течение 80 лет выстраивался Демпартией. Поэтому новый глава Белого дома пытается улучшить эффективность госуправления», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, в таких условиях неизбежны ошибки.

    «Кадровая революция приводит к последствиям. Представьте, небольшая группа пытается действовать без госаппарата, но при этом занимается серьезными делами. Они пользуются каналами коммуникации, которые кажутся им наиболее быстрыми и независимыми. В этот раз Майк Уолтц явно ошибся кнопкой и случайно добавил главреда журнала The Atlantic в беседу. Другой вопрос – насколько в целом чат-мессенджеры безопасны», – рассуждает собеседник.

    Эксперт сомневается, что скандал заставит Белый дом пересмотреть планы по демонтажу госаппарата. А следовательно, сбои продолжатся, прогнозирует спикер. Между тем, нынешней ситуацией воспользуются враги Трампа. В Демпартии уже призывают к расследованию и наказанию виновных. «И надо признать, что они правы: действия команды республиканца могут представлять угрозу для нацбезопасности», – заметил Дробницкий.

    «Однако история с чатом – это в первую очередь повод "попинать" администрацию Трампа. Такой "подарок" демократы попытаются раскрутить в свою пользу и монетизировать по полной. Как говорится, ни один кризис не должен пропасть даром», – подчеркнул аналитик.

    По его оценкам, парламентское расследование, если оно и будет инициировано, вряд ли к чему-то приведет. «Тем не менее для Трампа и его подчиненных наступает очень горячий и тяжелый период. В моменте сошлось несколько факторов: кадровая чистка, война с судебной системой, попытка переформатировать международные отношения и скандал с чатом. В предстоящие полгода решится вопрос, приведет ли все это к настоящей гражданской войне», – заключил Дробницкий.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Кроме того, Джей Ди Вэнс заявлял, что «ненавидит снова спасать Европу», а Уолтц предлагал «возложить на европейцев» расходы США, связанные с ударами по хуситам. Таким образом, частные сообщения высокопоставленных американских чиновников продемонстрировали критическое отношение администрации Трампа к европейским союзникам, пишет Bloomberg.

    Как заявил Голдберг, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз подтвердил ему подлинность группового чата в Signal. «Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем вопрос о том, как случайный номер был добавлен в нее», – заявил Хьюз в ответ на запрос Голдберга, его слова приводятся в статье.

    Однако Хегсет заверил, что никто в администрации президента США «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в Signal. Глава Пентагона назвал главреда The Atlantic «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом», передает CNN.

    Илон Маск, в свою очередь, посмеялся над изданием. «Лучшее место, чтобы спрятать труп, – вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто и никогда не доходит», – написал бизнесмен.

    Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала инцидент внутренним вопросом, который должен быть изучен с соблюдением всех процедур. «Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника Майка Уолтца», – заявила она.

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер потребовал начала парламентского расследования. По его мнению, произошедшее – «одно из самых ошеломляющих нарушений военной разведки за долгое время». Сенатор-демократ Крис Кунс вторит ему: «Каждый из этих чиновников, возможно, совершил преступление, пусть даже по неосторожности, за которое в обычной ситуации предусмотрено тюремное заключение».

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 10:49 • Новости дня
    Трамп изобрел новое оружие в торговых войнах

    Bloomberg: Трамп заявлением о «вторичных тарифах» изобрел новое оружие в торговых войнах

    Трамп изобрел новое оружие в торговых войнах
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил новый инструмент в торговых войнах, пригрозив внедрением «вторичных тарифов» в 25% на страны, покупающие нефть у Венесуэлы, сообщает Bloomberg.

    Трамп предложил ввести так называемые «вторичные тарифы» в размере 25% на страны, покупающие нефть и газ у Венесуэлы. Подобная мера направлена на усиление экономического давления на Венесуэлу в связи с миграционной политикой и предполагаемой отправкой преступников в США, сообщает Bloomberg.

    Президент США в своей публикации на Truth Social заявил, что, начиная с 2 апреля, госсекретарь США Марко Рубио будет решать, применять ли такие тарифы против стран-импортеров венесуэльской нефти. В опубликованном указе упоминается Китай как одна из основных стран, на которые могут быть наложены эти тарифы.

    Эксперты указывают, что Трамп использует тарифы как альтернативу финансовым санкциям, считая их более эффективным инструментом давления на иностранные государства. Ранее он высказывался о том, что санкции могут подорвать экономическую мощь доллара. Тарифы, по мнению американского лидера, дают возможность регулировать степень давления в зависимости от реакции стран на политику США.

    Критики указывают на возможные сложности в реализации этого подхода и предполагают, что он может привести к росту напряженности в отношениях с Венесуэлой и другими странами. Однако сторонники Трампа считают, что тарифы могут стать эффективным инструментом экономической дипломатии, увеличивая доходы бюджета США за счет повышения пошлин на импорт.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет 25% пошлины на товары из стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Сообщалось, что США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям.

    Американский миллиардер Уоррен Баффетт охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны.

    Коментарии (6)
    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Трамп поддержал Уолтца после инцидента с секретным чатом

    NBC: Трамп поддержал Уолтца после попадания редактора The Atlantic в закрытый чат

    Трамп поддержал Уолтца после инцидента с секретным чатом
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтца после инцидента с утечкой военных планов в закрытом чате, сообщила телекомпания NBC.

    Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после инцидента с утечкой военных планов, сообщает NBC News. Инцидент произошел, когда редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был случайно добавлен в закрытый чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы военных ударов по Йемену.

    Президент США отметил, что присутствие Голдберга в чате никак не повлияло на военную операцию, и выразил уверенность в своем советнике. «Майкл Уолтц извлек урок, и он хороший человек», – сказал он.

    Говоря об обстоятельствах, приведших к добавлению Голдберга в чат, американский лидер пояснил, что это произошло по вине одного из сотрудников Уолтца, который случайно добавил его номер. Президент также подчеркнул, что не испытывает разочарования по поводу инцидента и считает его незначительным.

    Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждали военные планы по операции против хуситов в Йемене. Издание The Guardian сообщало, что утечка из этого чата показала неприязнь Трампа к Европе.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве

    Политолог Ярыгин: Скандал «Сигналгейт» в США позитивно скажется на переговорах по Украине

    Американист: Скандал «Сигналгейт» в США может быть выгоден Москве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Продемократические медиа в США придают истории с добавлением журналиста в секретный чат особое политическое звучание и настаивают, что причастных следует наказать. Однако Дональд Трамп вряд ли уволит кого-то из своей команды. Скорее, администрация постарается перекрыть повестку своими успехами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Скандал вокруг секретного чата Белого дома прозвучал в медиа очень громко. Продемократические СМИ активно вводят в употребление термин Signalgate», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Он напомнил, что в Штатах многие громкие дела прозвали по аналоги с Watergate («Уотергейтом»). Среди них – Irangate, Russiagate.

    Таким образом, пресса придает истории с чатом в мессенджере Signal особое политическое звучание и настаивает, что должно последовать наказание причастных. «При этом разбирательство, если оно случится, будет иметь все правовые основания. Сотрудники администрации Дональда Трампа пренебрегли должностными инструкциями и мерами безопасности, что могло нанести ущерб государству», – указал политолог.

    Демократы уже используют ситуацию в свою пользу. «Для них это неожиданный подарок и возможность покритиковать не только саму республиканскую администрацию, но и элиту партии, которая, как они считают, безответственно подошла к формированию высшего политического аппарата Штатов», – заметил Ярыгин.

    Однако, как считает аналитик, утечка информации – это системная проблема Америки. Он напомнил, что Хиллари Клинтон будучи госсекретарем пересылала секретные материалы по незащищенной электронной почте. Тогда ее критиковал Трамп. Но расследование в итоге ни к чему не привело. «Отсутствие дисциплины характерно для любой администрации, находящейся в Белом доме», – акцентировал спикер.

    По его оценкам, нынешний скандал тоже закончится ничем. «Полагаю, могут быть предприняты технологические меры. Так, возможно, сотрудникам администрации выдадут специальные средства связи вместо телефонов или создадут новые защищенные межведомственные каналы общения», – рассуждает американист.

    Ярыгин не исключает, что помимо Демпартии стоит ожидать активизации и конспирологов. «Ситуация, при которой журналиста недружественного издания добавляют в чат, и никто из 18 участников беседы не замечает его присутствия, выглядит сюрреалистично. Возникают вопросы: сделал ли это Майк Уолтц сам или кто-то получил доступ к его телефону и изменил контакты», – указал собеседник.

    Между тем скандал, набирающий обороты в США, в некотором роде выгоден Москве. «Сейчас Трамп и его команда попытаются достичь каких-то успехов на внешнем треке, чтобы перекрыть критику. Например, в рамках визита вице-президента в Гренландию, а также через продолжение переговоров с Россией по украинскому кризису», – заключил Ярыгин.

    Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц попытался оправдаться за скандал с закрытым чатом. По его словам, главред The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером оказался в беседе, где высокопоставленные чиновники США обсуждали удары по хуситам.

    «Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека, я знаю его по его ужасной репутации как журналиста. Он ненавидит президента. Я не писал ему, его контакта не было в моем телефоне», – сказал Уолтц Fox News. Тем не менее он заявил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее.

    Тем временем американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия к членам администрации США. В качестве ответчиков выступают министр обороны США Пит Хегсет, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент, а также государственный секретарь Марко Рубио.

    «Сообщения о раскрытии конфиденциальной военной информации в групповом чате в Signal, в котором присутствовал журналист, являются тревожным сигналом для правительства и потенциально могут расцениваться как преступление», – говорится в комментарии исполнительного директора American Oversight Чиомы Чукву к документу.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил, как стало возможным включение журналиста в чат и к чему приведет инцидент.

    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США

    Трамп остался недоволен своим портретом в галерее портретов президентов США в Колорадо

    Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил возмущение своим портретом в галерее американских президентов в Колорадо, назвав его «намеренно искаженным».

    «Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя», – приводит его слова РИА «Новости».

    Действующий глава американского государства в соцсети Truth Social заявил, что «выставленное губернатором» изображение было сильно искажено, причем сделано это, по его мнению, намеренно.

    Он также выразил мнение, что художница Сара Бордман, которая ранее создала портрет 44-го президента США Барака Обамы, «вероятно, утратила свой талант с возрастом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года был представлен инаугурационный портрет Трампа с хмурым выражением лица, что контрастировало с портретом его первого президентского срока, на котором он улыбался. В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

    Коментарии (9)
    24 марта 2025, 22:22 • Новости дня
    Трамп анонсировал пошлины 25% на торговлю с покупателями нефти Венесуэлы
    Трамп анонсировал пошлины 25% на торговлю с покупателями нефти Венесуэлы
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет 25% пошлины на товары из стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

    Это заявление американский президент сделал в понедельник, подчеркнув, что данная мера вступит в силу со 2 апреля, передает «Интерфакс».

    «Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину в 25% на любую торговлю, которую они ведут с нашей страной», – отметил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

    По его словам, причины для такого шага связаны, в частности, с направлением в США под видом иммигрантов «десятков тысяч преступников» из Венесуэлы.

    Напомним, США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям.

    Ранее США собрались ввести пошлины на зарубежные автомобили и фармацевтику. Также США объявили о новых пошлинах на импорт металлов.

    Коментарии (3)
    26 марта 2025, 10:38 • Новости дня
    На пять членов команды Трампа подали в суд за утечку данных из секретного чата

    Bloomberg: Против пяти членов команды Трампа подали иск в суд за утечку данных из секретного чата

    На пять членов команды Трампа подали в суд за утечку данных из секретного чата
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская организация American Oversight подала иск в суд против пяти членов кабинета Дональда Трампа за использование зашифрованного мессенджера Signal для обсуждения служебных дел, передает Bloomberg.

    Пять членов кабинета президента Дональда Трампа оказались в центре судебного разбирательства по обвинению в нарушении американских законов, которые защищают правительственные записи, сообщает Bloomberg.

    Иск был подан во вторник в федеральном суде Вашингтона и последовал за публикацией в Atlantic, где главному редактору Джеффри Голдбергу случайно предоставили доступ к групповому чату в Signal, в который входили высокопоставленные американские чиновники и советники Белого дома.

    Белый дом признал аутентичность переписки, но старался уменьшить значимость того, что посторонний был случайно включен в обсуждение важных военных действий в Йемене. Прогрессивная адвокатская группа American Oversight, инициировавшая иск, сообщает, что использование Signal, в котором можно настроить автоудаление сообщений, нарушает федеральные законы об обязательном сохранении правительственных записей.

    Предметом иска стали пять чиновников кабинета, упомянутых в статье Голдберга: министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио. Также в иске упоминается Национальное управление архивов и документации. Представитель Белого дома и представители упомянутых чиновников пока не предоставили комментариев.

    American Oversight требует, чтобы суд признал нарушение законов о сохранении записей и обязал чиновников соблюдать их в будущем, включая подачу обращения к генеральному прокурору США с целью обеспечить соблюдение законов и попытаться восстановить удаленные сообщения.

    Исполняющая обязанности исполнительного директора American Oversight Чиома Чукву заявила, что их иск направлен на гарантии сохранения и восстановления федеральных записей, и подчеркнула важность предоставления ответов американскому народу.

    Ранее шеф ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

    Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

    Американский сенатор Марк Уорнер потребовал отставки главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца после данного инцидента.

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтца, несмотря на утечку военных планов.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

    Трамп заявил о существенном прогрессе переговоров в Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, отметив глубокие дискуссии между сторонами.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса в переговорах между представителями Соединенных Штатов, России и Украины, которые проходят в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что участие сторон в переговорах позволяет вести глубокие дискуссии, которые, по его словам, проходят успешно.

    Трамп отметил, что переговоры с Россией и Украиной идут хорошо, и выразил надежду на дальнейшие положительные результаты. Он добавил, что на встречах обсуждаются важные вопросы, которые могут поспособствовать улучшению ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что переговоры между тремя странами касаются нескольких ключевых вопросов, в том числе экономического сотрудничества и безопасности. Ожидается, что дальнейшие встречи будут способствовать укреплению отношений между странами.

    Согласно источникам, обсуждаются также меры по предотвращению конфликтов и углублению дипломатического взаимодействия. Переговоры в Саудовской Аравии стали важной площадкой для переговорного процесса, стремящегося к достижению долгосрочных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам. Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Сенатор Уорнер потребовал отставки Хегсета и Уолтца из-за скандала с чатом

    Сенатор Уорнер призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку после добавления журналиста в секретный чат

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор Марк Уорнер потребовал отставки главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца после инцидента с добавлением журналиста в секретный чат обсуждения ударов по Йемену.

    Как передает РИА «Новости», сенатор Марк Уорнер призвал главу Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца покинуть свои посты после скандала с чатом в мессенджере Signal, где обсуждались удары по хуситам в Йемене. По словам редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, он случайно оказался в чате с участием высокопоставленных чиновников благодаря запросу на соединение.

    Скандал привел к тому, что конгрессмены стали осторожнее использовать мессенджеры для секретных переговоров. Советник президента США Майк Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, заявив, что добавление журналиста было ошибкой. Уолтц в интервью Fox News подчеркнул, что не было намеренного добавления Голдберга в чат, и отметил, что его учетная запись выглядела как другое лицо.

    Президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужды в извинениях Уолтца за данный инцидент. Это вызвало обеспокоенность среди законодателей, которые начали менять свои данные в мессенджере Signal для повышения безопасности.

    По данным портала Axios, конгрессмены начали сокращать количество личной информации в приложении и изменять отображаемые имена после публикации отчета Голдберга. Источники также сообщили о попытках фишинга, направленных против законодателей в течение последних месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене. Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтза после инцидента с утечкой военных планов в закрытом чате. Американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США, сообщил шеф ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Коментарии (0)
    23 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Песков назвал доверительной атмосферу телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа была «абсолютно доверительной», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера, это действительно так», – приводит ТАСС слова Пескова в интервью Павлу Зарубину.

    Напомним, Песков не исключил наличие дополнительных контактов лидеров двух стран. Он отметил, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США в различных областях трудно переоценить. По его словам, разногласия между США и Россией не должны мешать взаимовыгодному сотрудничеству. В Кремле назвали влияние США на мировую политику огромным.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 02:09 • Новости дня
    В Колорадо решили снять неудачный портрет Трампа

    Законодательный орган Колорадо решил убрать портрет Трампа по запросу республиканцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Портрет Дональда Трампа будет убран из Капитолия Колорадо после его недовольства изображением, которое он счел искаженным.

    Портрет президента США Дональда Трампа, вызвавший его недовольство, уберут из здания законодательного органа штата Колорадо, пишет Ассошиэйтед Пресс. Демократы из палаты представителей заявили, что картина маслом будет снята по запросу республиканской фракции.

    Трамп ранее критиковал художницу Сара Бордман за намеренное искажение его изображения, отмечая, что она, возможно, утратила свой талант с возрастом. Бордман ранее создавала портрет 44-го президента США Барака Обамы.

    Портрет, находившийся в галерее Капитолия Колорадо, вызвал неоднозначную реакцию у посетителей. Однако именно критика Трампа сыграла ключевую роль в решении убрать картину из зала. Руководство республиканской фракции в законодательном органе штата активно поддержало просьбу президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что его портрет в галерее американских президентов в Колорадо был искажен намеренно.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп собрался проверить организатора абортов в США на предмет торговли органами

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении проверить обвинения в незаконной торговле органами, выдвинутые против некоммерческой организации Planned Parenthood.

    Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность проверки некоммерческой организации Planned Parenthood на предмет торговли человеческими органами и тканями, сообщает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что администрация изучит эту информацию, отметив, что данная тема обсуждается уже продолжительное время.

    Planned Parenthood известна своими просветительскими инициативами в области планирования семьи и является крупнейшим в США поставщиком услуг по проведению абортов. В прошлом организация уже становилась объектом критики и нападений со стороны активистов, особенно после обвинений в незаконной торговле эмбрионами. Эти обвинения стали причиной крупного скандала в США.

    Трамп подчеркнул, что данное расследование станет важной темой в политической повестке, учитывая серьезность обвинений. Решение о начале официального расследования может повлиять на дальнейшую деятельность Planned Parenthood и вызвать новый виток общественных обсуждений в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северодонецке обнаружили доказательства работы черных трансплантологов в рядах вооруженных сил Украины сообщили в силовых структурах ЛНР. В Польше задержали украинку, осужденную за участие в международной преступной группе по торговле органами, и ее экстрадируют в Казахстан.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    В Думе призвали создать закон о взаимоотношениях роботов и людей
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    Суд в Эстонии приговорил россиянина к 15 годам за госизмену
    Трамп предложил способ для борьбы с бездомными
    Житель Сочи въехал на машине в магазин и расстрелял людей
    Названа дата частичного солнечного затмения над Москвой и Петербургом

    Трамп убирает конкурентов российской нефти

    Дональд Трамп ужесточает наказания за то, что Китай покупает подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. На этот раз он скрестил санкции и пошлины: если Пекин продолжит покупать венесуэльскую нефть, то получит от США высокие пошлины в наказание. За покупку иранской нефти США впервые наказали китайский НПЗ. Очистка китайского рынка от иранской и венесуэльской нефти на руку России. Подробности

    Перейти в раздел

    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

    Перейти в раздел

    Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России

    Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины

    Уже «в скором времени», по словам президента США Дональда Трампа, между Киевом и Вашингтоном будет подписано соглашение по редкоземельным металлам (РЗМ). Намерение заключить аналогичный договор с Украиной декларировалось и Евросоюзом. Однако на самом деле Европа способна найти эти ключевые для современной промышленности элементы гораздо ближе, и Украина для этого вовсе не нужна. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............