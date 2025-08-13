Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа», – заявил Орбан в интервью порталу Patriota, передает РИА «Новости».

По его словам, в случае аварии Украина может встать, однако при этом Киев все равно ведет себя неуважительно по отношению к Будапешту.

При этом украинское руководство знает, что Венгрии не нужен подрыв украинской безопасности, так как это приведет к росту террористической угрозы и ухудшению положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Орбан заявил, что Венгрии нужна стабильная и функционирующая Украина.

Вместе с тем Будапешт не желает находиться в одном союзе с Киевом и не поддерживает членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО, так как это приведет к постоянным конфликтам интересов и негативно скажется на Венгрии.

До этого Орбан говорил, что киевский режим уже не способен самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

Также венгерский премьер призывал провести саммит ведущих стран ЕС с Россией. Кроме того, он отказывался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине.