По делу о гибели 39 мигрантов в Британии задержаны восемь человек

Вьетнамские стражи порядка задержали еще восемь человек в рамках расследования гибели 39 мигрантов в британском графстве Эссекс.

Восемь подозреваемых в причастности к организации сети по отправке незаконных мигрантов были задержаны 3 ноября в провинции Нгеан.

Также сообщается, что 21 житель этого региона пропал в Великобритании, покинув страну с апреля по август. Власти провинции собирают образцы ДНК родственников пропавших для опознания жертв трагедии в Эссексе, передает РИА «Новости».

В октябре в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 трупами. По словам правоохранителей, все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.

На прошлой неделе полиция Вьетнама в рамках расследования дела в Эссексе задержала двух человек в провинции Хатинь. В самой Британии по подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика – 25-летний Морис Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Судебные слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.

Также по подозрению в непреднамеренном убийстве и незаконной транспортировке людей разыскиваются 40-летний Ронан Хьюджес и его брат, 34-летний Кристофер. Оба разыскиваемых – выходцы из североирландского графства Арма, однако могут проживать как в Северной Ирландии, так и в республике Ирландия.