Подозреваемых по делу о «грузовике смерти» в Британии отпустили под залог

Британская полиция отпустила под залог троих подозреваемых, задержанных по делу о гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс, сообщили в полицейском управлении графства.

Полиция отпустила мужчину и женщину, проживающих в английском городе Уоррингтон, и 46-летнего мужчину, задержанного ранее в аэропорту Станстед, передает ТАСС.

Всех троих допросили, их подозревают в «причинении смерти 39 человек, а также вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу».

Они отпущены под залог до середины ноября, когда им предстоит предстать перед судом, который примет решение о необходимости ограничения их свободы в будущем.

В настоящий момент под стражей остаются двое человек: мужчина, задержанный в субботу полицией Ирландии в порту Дублина по подозрению в причастности к преступлению, и водитель грузовика – 25-летний житель Северной Ирландии Морис Робинсон. Пока что только Робинсону были предъявлены обвинения.

Напомним, в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 трупами. Сообщалось, машина приехала из Болгарии 19 октября. Выяснилось, что все 39 они были гражданами Китая.