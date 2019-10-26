В Британии предъявили обвинение водителю грузовика с 39 телами мигрантов

Полиция Эссекса предъявила обвинение задержанному водителю грузовика Морису Робинсону, в фургоне которого нашли тела 39 человек.

Водителя обвинили в 39 случаях непредумышленного убийства, а также в сговоре с целью незаконной транспортировки людей, сговоре с целью содействия нелегальной миграции и отмывании денег, передает РИА «Новости».

Водитель грузовика официально предстанет перед судом в понедельник, 28 октября.

В полиции отметили, что заседание будет коротким. Обвиняемому нужно будет подтвердить имя и дату рождения, а также ответить на единственный вопрос: понимает ли он суть предъявленных обвинений.

Напомним, в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 трупами. Сообщалось, машина приехала из Болгарии 19 октября.

Затем появились сообщения, что маршрут водителя грузовика якобы мог пролегать через Крым. Выяснилось, что все 39 человек, обнаруженные мертвыми в грузовике в Британии, были гражданами Китая. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика.