В Британии обнаружен грузовик с 39 телами

Грузовик с 39 телами найден в английском графстве Эссекс, автомобиль был припаркован в промышленной зоне городка Грейс.

По данным полиции, грузовик прибыл из Болгарии и въехал на территорию Великобритании в минувшую субботу. К месту происшествия прибыли стражи порядка, которые задержали 25-летнего ирландца – водителя грузовика – по подозрению в убийстве, пишет Telegraph.

Известно, что среди погибших 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.