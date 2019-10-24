Сатановский посмеялся над поиском «русского следа» в истории с трупами мигрантов в Британии

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал обнаружение на территории парка в городе Грейс на юго-востоке Англии грузовика с 39 телами мигрантов, который, по сообщениям СМИ, прибыл из Болгарии якобы через территорию Крыма.

«Прости Г-ди идиотов. В Британии нашли полный грузовик трупов с нелегалами из Болгарии. Пресса сообщила, что он шел через Крым. Смотрим карту. Звоним в Кащенко, вызываем бригаду», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

«Если это английский юмор, то, видимо, Брекзита им не хватило. Интересно, в Крыму портал в Британию и Болгарию? Или платформа Девять и три четверти по пути в Хогвартс имеет там филиал? И есть ли еще один на Донбассе?» – задается вопросами эксперт.

«По крайней мере понятно, почему Скрипали живы. Значит, версия такая: сначала Петров и Баширов убили в Риме Цезаря. Потом в Штатах президентов Линкольна и Кеннеди. Потом Лумумбу и Че. Или его перед Кеннеди. Тут версии следствия расходятся. Потом, получив от Сталина спецзадание и сверив его с Путиным прибыли в Англию и начали мазать ядом «Новичок» дверные ручки. За ними шли агенты Скотланд-Ярда Винни зе Пух и Пиглик и стирали яд, так что на дом Скрипалей им просто не хватило и те потеряли в составе семьи только кота Масяню, который был агентом ГРУ и его убрали как свидетеля. После чего Волан-де-Морт сдал Борису Джонсону весь компромат на британский парламент, и тот ушел из Евросоюза без Англии, с Трампом и хорошим настроением», – иронизирует Сатановский.

«Причем тут Крым? Так понятно же, что если бы не Крымская война, не был бы построен собор в Солсбери, Стоунхендж был бы квадратным, а в честь Цезаря (следи за логикой, читатель) не назвали бы июль. И в Британии он бы свои легионы не высадил», – продолжил он.

«Так что кто виноват в полном грузовике болгарских трупов в Англии? Москва, Крым и Путин. Надо срочно усилить санкции», – заключил Сатановский.

Накануне СМИ со ссылкой на корреспондента газеты «Коммерсант» в Лондоне Андрея Остальского сообщили, что маршрут водителя грузовика, который нашли с 39 трупами в английском графстве Эссекс, якобы мог пролегать через Крым. Утверждалось, что нелегалов нелегальных мигрантов сначала везли в Крым через Рим, а затем они оказались на территории ирландского Дублина.

Позднее Остальский пояснил, что был неверно понят. Он сказал, что для описания пути грузовика использовал крылатое выражение «В Крым через Рим», которое означает сложный и запутанный маршрут.

Напомним, в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 телами. По данным полиции, машина приехала из Болгарии 19 октября. По подозрению в убийстве задержан водитель – 25-летний выходец из Северной Ирландии.