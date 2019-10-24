Выяснилось гражданство найденных мертвыми в грузовике людей в Британии

Все 39 человек, обнаруженные мертвыми в грузовике в Британии, были гражданами Китая.

Об этом сообщает телеканал ITV со ссылкой на собственную информацию, передает РИА «Новости».

Напомним, в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 трупами. Сообщалось, машина приехала из Болгарии 19 октября.

По подозрению в убийстве задержали водителя – 25-летнего выходца из Северной Ирландии.

Затем появились сообщения, что маршрут водителя грузовика якобы мог пролегать через Крым. Так, нелегальных мигрантов сначала везли в Крым через Рим, а затем они оказались на территории ирландского Дублина.