В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону о статусе Донбасса

Верховная рада не работает над новым законом об особом статусе Донбасса, заявила депутат парламента, глава евроинтеграционного комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Вы помните, когда вообще стало известно о согласовании Украиной так называемой формулы Штайнмайера, президент Украины [Владимир] Зеленский вышел к журналистам и сказал, что этот новый законопроект с непонятным направлением разрабатываться в Верховной раде», – сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью украинскому изданию «Сегодня».

По ее словам, Зеленский обещал привлечь к разработке законопроекта заинтересованные стороны – так называемых стейкхолдеров. «Прошел месяц. Ни стейкхолдеров, ни привлеченности, ни дискуссии в парламенте об этом, ни создания какой-то рабочей группы… вообще нет ничего», – констатировала депутат Рады.

Она полагает, что в конце года Зеленский и представители его офиса «бросят какую-то свою версию законопроекта в парламент». «Ну и, видно, они рассчитывают, что монобольшинство без обсуждений его примет», – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее в ДНР заявляли, что Украина пытается подменить особый статус Донбасса децентрализацией.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД