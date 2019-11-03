Стала известна профессия убитого брата Эльджаркиева

Брат убитого начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева Абдулахмед, который также погиб 2 ноября в Москве, работал врачом в одной из столичных клиник, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», – говорится в сообщении на сайте главы Ингушетии.

Губернатор Махмуд-Али Калиматов назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего ингушского народа и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, Эльджаркиева и его брата застрелили вечером в субботу на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». Подозреваемые, как полагает следствие, покинули Москву.

Следователи СКР заявили, что серьезно продвинулись в раскрытии убийства.

Подразделение Эльджаркиева, в частности, раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.